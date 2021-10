Más de 48.000 firmas piden los papeles para el joven senegalés que rescató a un hombre en la ría de Bilbao

Mouhamed Diouf , el senegalés que este verano se convirtió en todo un héroe al salvar a un hombre de ahogarse en la ría de Bilbao sigue siendo un inmigrante irregular. Aunque puede que no por mucho tiempo. Este viernes el joven senegalés ha entregado junto a Ainhoa Astiazaran, representante del colectivo 'Wolof para mujeres que aman Senegal', en la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia las 48.000 firmas que han recogido pidiendo sus papeles.

Este senegalés de 27 años es uno de los cuatro ciudadanos, tres compatriotas suyos y un policía de paisano, que el pasado junio rescataron con vida a un hombre de 72 años que se precipitó a la ría de Bilbao tras sufrir un desfallecimiento.



Mohamed fue el primero en lanzarse al agua. “Le vi caer y que lo hacía inconsciente. No me lo pensé dos veces. Soy incapaz de quedarme parado y ver cómo se muere la gente sin hacer nada”, aseguró a este periódico.



Pero esa no fue la primera vez que este joven salvó a una persona de morir ahogada. En septiembre del año pasado rescató a una joven que cayó a las dos de la madrugada al agua. Y es que aunque esa vez lo pasó mal porque el agua estaba bien fría, se siente orgulloso de “poder ayudar” porque “aquí hay gente buena que nos ha tratado muy bien y queremos demostrarles que los que venimos de fuera también lo somos”, sentencia.