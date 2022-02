Multado el ciclista que denunció la inseguridad del carril bici de Bilbao: “Ha sido por hacerlo público”

La sanción se produce por una infracción grave. Le acusan de “ conducción negligente ” en el momento de la grabación del video con el que pretendía demostrar “la peligrosidad” y “las irregularidades” del carril a su paso por la glorieta del ayuntamiento bilbaíno . “ No tengo dudas. La multa es por hacerlo público en los medios.Que tengan claro que no van a callarme por tener que pagar 200 euros ”, afirma.

Mazón asegura que ese día no cometió ninguna temeridad. “Es verdad que pase cerca de 20 minutos dando vueltas a la rotonda pero las situaciones grabadas no están provocadas. Son reales. No me considero un ciclista temerario y no puse en peligro a ningún conductor. Las maniobras o las frenadas que realizo son para esquivar a los coches que no dan prioridad al ciclista”, aclara.