El Olentzero y Mari Domingi llevan su espectáculo de música y magia a 2.500 niños de Bilbao

Aunque la sexta ola del coronavirus hizo que esta mujer se planteara asistir al show, no se arrepiente de haberlo hecho. "El año pasado estuvimos y estuvo todo muy controlado", comenta. "Este año sabíamos que el aforo iba a ser mayor pero en cuanto a seguridad estoy bastante contenta. Creo que he acertado ".

"Lo he visto un pelín excesivo. Había más gente de la que pensaba", se lamenta un hombre a la salida del espectáculo. Y es que la explosión de contagios que está atravesando Euskadi estos días ha hecho que muchos padres hayan dudado en ir a disfrutar del espectáculo. "Creo que no era la mejor opción", confiesa otra madre. "No ha sido al aire libre, había mucha gente y hemos estado cantando. No sé que va a pasar".