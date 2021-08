Sortu se queda solo en su aplauso a los 'ongi etorri' a expresos de ETA

La tormenta política que se ha desatado tras el recibimiento organizado, esta misma semana, al preso de ETA Agustín Almaraz sigue arreciando en Euskadi . El apoyo explícito de Sortu al ‘ongi etorri’ sigue levantando ampollas en el terreno político y entre las víctimas. La última en responder ha sido la coordinadora de Podemos Euskadi, que cree que Sortu se equivoca y que no se pueden consentir actos como el homenaje que esta misma semana le organizaban en el barrio bilbaíno de Santutxu al miembro de ETA, Agustín Almaraz.

La lluvia de críticas al recibimiento no se hizo esperar. Los primeros en poner el grito en el cielo ante el “pasacalles” organizado en honor al expreso de ETA fueron las víctimas de la violencia terrorista . Covite lamentó que “en los nuevos tiempos sin ETA los terroristas son tratados como héroes a la salida de prisión” y desde la Fundación Fernando Buesa lo calificaron de “devastador para la memoria de las víctimas”.

La última en mostrar su rechazo a la postura de Sortu ha sido la coordinadora de Podemos Euskadi , Pilar Garrido, ha considerado que los 'ongi etorris' a los presos de ETA que salen de prisión no se pueden "consentir" y, en este sentido, ha opinado que "Sortu se equivoca y que hay que caminar en la dirección contraria y dejar de hacer piruetas para sostener algo que es insostenible".

Pero el goteo de críticas no cesa desde principios de semana. El Gobierno vasco insisten en que este tipo de actos no ayudan a la convivencia y que “revictimizan a las víctimas”. El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, afirmó que estos recibimientos públicos "buscan romantizar un pasado de sangre, sudor y muchas lágrimas, reabren de forma inmisericorde heridas que está costando cicatrizar". El diputado del PSOE y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza cree que los 'ongi etorris' deben impedirse e insta a Sortu a hacer "su papel" y no apoyarlos. Desde el PP, Carlos Iturgaiz, cree que Bildu “se pitorrea” y ha pedido que Fernando Grande-Marlaska “dé la cara”.