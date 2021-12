Osakidetza pide por carta a la plantilla que evite las cenas navideñas entre compañeros

La petición de la dirección a la plantilla no ha sentado bien a todos. Algunos profesionales comprenden que es fruto de la delicada situación que atraviesa la pandemia en Euskadi pero otros como María Pilar Mendia del sindicato Satse lo considera “una intromisión en nuestra intimidad”. A ella el email le llegó anoche y pensó que era una felicitación navideña. Al leerlo “me he quedado estupefacta y me he enfadado”, admite.