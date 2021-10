Arnaldo Otegi, Forcadell y Junqueras se manifestarán el sábado por los presos de ETA

Sare, el movimiento de apoyo a los presos de ETA, ha hecho un llamamiento para participar el sábado 23 de octubre en la manifestación que, bajo el lema “Ibilian-Ibilian, etxerako bidean” ("En marcha, en el camino a casa"), recorrerá las calles de Donostia para reivindicar “el fin de la política penitenciaria de excepción y la puesta en marcha del proceso de regreso a casa de los y las presas vascas”. La Izquierda Abertzale no ha dudado en responder, una delegación de la formación encabezada por Arnaldo Otegi ha confirmado su presencia en el acto al que también asistirán, la ex presidenta del Parlamento Catalán Carmen Forcadell, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los ex consejeros Raul Romeva y Josep Rull.