Una pareja de Irún conserva intacta su tarta de boda desde hace medio siglo

La pareja se conoció por mediación de unos amigos comunes. “Por aquel entonces, yo daba clase de inglés en una academia de San Sebastián. José Mari era de los que llevaban el pelo largo y muy moderno. Me gustó porque me resultó diferente a los demás. Me rio mucho con él y siempre ha tenido muy buen carácter. Enseguida me convenció para quedarme en Donosti. Nos comprometimos a los tres meses. En la Noche Vieja de 1970”, recuerda. Desde entonces, el matrimonio mantiene intacto su amor como intacta está su tarta de boda.