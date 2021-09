Rechazo unánime a la agresión sufrida por un militante del PP en una discoteca de Vitoria al grito de facha

No la conocía de nada. Ander García Oñate no había visto nunca a su agresora. Pero ella le conocía bien. Sabía que hace dos años este militante del PP se presentó a la alcaldía del pueblo alavés de Legutiano por el Partido Popular. El sábado cuando lo vio a las diez de la noche a las puertas de una discoteca de Vitoria le propinó un puñetazo mientras le gritaba “facha” , “hijo de puta” y “gora ETA” . Tras la agresión, la mujer se metió en el interior del local de ocio. Los porteros dieron con ella y la retuvieron en el exterior hasta que llegó la Ertzaintza . Es el segundo ataque a un militante de la formación conservadora en apenas tres meses en Vitoria.

Lo sucedido ha provocado la indignación y las críticas de unos y otros, sin excepción. Pese a que desde el Partido Popular se mostraban seguros de que Bildu no condenaría los hechos. Finalmente, al menos el portavoz de la formacion abertzale en el Ayuntamiento de Vitoria , Félix González , sí ha mostrado su "rechazo a la agresión sufrida en Gasteiz y nuestra solidaridad con el agredido”. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz , condenaba duramente la agresión sufrida por Ander García que calificaba como "agresión cobarde jaleada por Sortu y Bildu" y temía que estos episodios "pongan en peligro la convivencia entre los vascos". También el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite se ha hecho eco del ataque sufrido por este jóven alavés y no ha dudado en condenar lo ocurrido a través de las redes sociales.

Ander García no da crédito a lo que vivió la noche del sábado. Asegura que él estaba tranquilamente sentado con sus amigos cuando la chica se acercó preguntando por su mote. No imaginaba lo que se le venía encima. Pero tiene claro que tras la agresión hay un trasfondo político radical. Porque pese a no ser un destacado cargo territorial del PP, Ander García es un activo militante que suele participar en diversos actos organizados por la formación conservadora. De ahí que su rostro no sea desconocido.