Rafael Bengoa, experto en Salud Pública: “No creo que haya una séptima ola"

El experto en Salud Púbica, Rafael Bengoa , se muestra optimista sobre la evolución de la pandemia en los próximos meses. No cree que se produzca “ una séptima u octava ola ” por lo que, a este respecto, “nos deberíamos tranquilizar”. Sin embargo, aunque es partidario de eliminar progresivamente algunas restricciones, sostiene que todavía hay que mantener algunas mientras “estemos con estas tasas de incidencia” .

Por otro lado, tampoco es partidario de a la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores si se puede respetar la distancia de seguridad y que se debe hacer siempre “rotundamente, en interiores vigilando que la gente no se la quite si no consume”.