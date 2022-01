Los sanitarios de la Uci del Hospital de Cruces se sienten “hundidos” por la falta de medios

Los profesionales de la UCI del hospital vizcaíno de Cruces no pueden más. Es la sensación que se traduce tras la publicación de una carta abierta a los pacientes en la que aseguran sentirse “tocados y hundidos” por la presión hospitalaria en esta sexta ola de la pandemia.



Los sanitarios aseguran que cada vez tienen “más trabajo, que no carga” por la falta de personal y medios. “Todo esto no nos permite recordar tu nombre, ni nos permite sonreír para tranquilizarte. Porque no llegamos. Seguimos siendo los mismos, con el mismo espíritu, con el mismo amor por nuestra profesión, pero con menos brazos amigos.”, se lamentan.