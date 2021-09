Sare desconvoca la marcha para pedir la excarcelación de Parot en Mondragón para "evitar una confrontación"

La plataforma suspende así una marcha en la que 31 personas iban a recorrer 31 kms, años que lleva encarcelado Parot, porque "según han transcurrido los días, vamos comprobando, con preocupación, como este acto algunos quieren convertirlo en una confrontación con quienes pacíficamente tienen intención de participar en él. Desde la responsabilidad de la que siempre hemos querido defender, hoy tenemos que anunciar que no alimentaremos ningún espacio de confrontación.Que a quienes tenían intención de venir a Arrasate a confrontar, atendiendo las proclamas de la ultraderecha, no les vamos a posibilitar esa confrontación", ha explicado su portavoz Joseba Azkarraga.