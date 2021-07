Marimar, su propio hermano intentó secuestrarla: "Ahora que está en la cárcel estoy más tranquila"

No han pasado ni 24 horas desde que Marimar Vila consiguiera frustar los planes de su propio hermano para secuestrarla. Puso en riesgo su vida para escapar, aun con las piernas atadas, del coche en el que la había metido por la fuerza para trasladarla al banco. “Me dijo que luego me llevaría al monte y que si me portaba bien igual me dejaba con vida”, recuerda aun temblando Marimar. Hoy nos cuenta cómo vivió este traumático episodio.