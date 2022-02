En víspera de la mesa sectorial los sindicatos sanitarios no acudirán y mantienen la huelga en Osakidetza

SATSE, ELA, LAB, CC OO y UGT no acudirán a la reunión sectorial convocada por Osakidetza para este jueves 24 de febrero. Los sindicatos sanitarios argumentan esta decisión porque Salud no ha incluido en el orden del día abordar las reclamaciones de las centrales para ampliar la plantilla. Así, consideran que no existe “una negociación real sobre nuestras reivindicaciones” y que se trata de “encuentros vacíos de contenido con un claro tinte propagandístico”. Las organizaciones mantienen las huelgas del día 25 en Atención Primaria y del 28 en toda Osakidetza.