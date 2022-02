Los sindicatos satisfechos por el "amplio seguimiento" de la huelga en la Atención Primaria de Osakidetza

Las centrales sindicales insisten en que sus reclamaciones tienen que ver con condiciones laborales y no tanto con una cuestión de dinero. Persiguen denunciar el “colapso” y piden a Gotzone Sagardui un cambio de políticas para acabar con carencias “estructurales” como la falta de personal y la gran carga de trabajo de las plantillas.

Los sindicatos sanitarios decidían esta misma semana no acudir a la reunión de la mesa sectorial y mantener las convocatorias de huelga de este viernes en Atención Primaria y del 28 en toda la red de Osakidetza. SATSE, ELA, LAB, CC OO y UGT entienden que Salud no quería abordar las reclamaciones de las centrales para ampliar la plantilla. En este sentido, consideran que no existe “una negociación real sobre nuestras reivindicaciones” y que se trata de “encuentros vacíos de contenido con un claro tinte propagandístico”.