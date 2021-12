Una usuaria de Twitter saca los colores al Gobierno vasco al detectar un fallo en una campaña contra la Covid-19

El ritmo frenético al que vivimos nos lleva a mirar pero no ver . Seguramente para la mayoría de viajeros del autobús urbano o paseantes de San Sebastián que se hayan cruzado con esta foto en una de las marquesinas de la ciudad ni se han dado cuenta. Pero, el detalle no ha pasado desapercibido, al menos, para una usuaria de Twitter que no ha dudado en contarlo.

@CarolDonostia no ha dejado pasar el fallo y en su perfil ha colgado la fotografía acompañada de un texto que dice: “Mucha recomendación y mucha hostia y la mascarilla al revés en una publicidad del Gobierno Vasco”. Los comentarios no han tardado en llegar. Son muchos los usuarios que responden con risas y hay quienes incluso aseguran que sería mucho más gracioso “si no fuera por las consecuencias que implica el no usar la mascarilla o hacerlo incorrectamente”.