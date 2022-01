30.000 vascos se vacunan para obtener el pasaporte covid, quedan 143.715 reacios a inmunizarse

Pero la exigencia del pasaporte no ha convencido a todo el mundo. Aún hay en Euskadi 143.715 vascos mayores de 12 años que no han recibido ni una sola dosis. Esta cifra se eleva hasta los 166.472 si se incluye a los más de 22.700 vascos que aún no cuentan con la pauta completa. Estos últimos representan el 8,4% de la población vasca mayor de doce años.