Los vecinos de Egia en San Sebastián viven con miedo: "Nos roban, amenazan, pegan y escupen”

Residentes y comerciantes denuncian que están sufriendo una oleada de actos violentos por parte de jóvenes de origen magrebí

“Me da terror quedarme sola en la tienda porque son muy agresivos”, relata a NIUS Susana, la frutera del barrio

“He tenido que recoger la terraza escoltado por la Ertzaintza”, asegura Jon de la taberna Kaioa

Los vecinos y comerciantes del barrio donostiarra de Egia ya no pueden más. Los actos violentos son el “pan de cada día”, asegura Susana, encargada de una frutería. “No digo que sean todos iguales, por favor, pero justo este grupo son menores magrebíes. Es terrible. Les tenemos prohibido entrar pero da igual. Te roban, amenazan, pegan escupen. Llamas a la policía se los lleva y al día siguiente, libres otra vez. Me da terror quedarme sola en la tienda porque son muy agresivos. Es que no puedo entrar al almacén si no está mi compañera, siempre lo hago cuando hay clientes para que vigilen”, afirma.

La situación se hace insostenible cuando cae la noche. “Algunos padres tienen que acompañar a los niños a casa y los mayores no se atreven a salir a la calle. Imagínate, ya es oscuro a las cinco y media de la tarde”, se lamenta Jon, uno de los socios de la taberna kaioa. Este mismo sábado el joven tuvo que ser escoltado por unos agentes hasta su vivienda “porque no me dejaban recoger la terraza al cierre. Se echaban encima de las mesas. Te miran con cara amenazante y tenía miedo de que me siguieran”, nos cuenta.

Episodios similares ha tenido que soportar Laura que trabaja desde junio en el estanco. “Aquí no hay vecino que no haya tenido un altercado o le hayan robado”, afirma. “La Ertzaintza me ha pedido varias veces grabaciones de las cámaras de seguridad para identificarlos porque la mayoría de las veces pagan con tarjetas robadas. Una vez uno se negaba a macharse y menos mal que me ayudaron unos obreros que pasaban cerca porque me agreden”, se queja.

Hartos de la situación, los vecinos y comerciante de Egia protestan desde el martes con una "cacerolada" a las 8 de la tarde para “que nos escuchen en las instituciones y hagan algo porque con esta inseguridad diaria no se puede trabajar ni vivir”, asegura Jon.