Vecinos y hosteleros de la calle Poza de Bilbao indignados por las aglomeraciones de jóvenes todos los jueves

“Esto es lo que veo cuando me asomo a la calle. ¿A ti te parece normal?” , se pregunta Mari Carmen mientras nos enseña un vídeo que ha grabado este jueves noche desde su ventana. Las imágenes muestran a cientos de jóvenes debajo de su casa, tomando algo, sin guardar las distancias y, por supuesto, muchos de ellos sin mascarillas.

Esta vecina de la calle Lincenciado Pozas de Bilbao soporta cada jueves “ruidos, cánticos, chillidos” hasta altas horas de la madrugada “que no me dejan dormir”. Antes, a media tarde, reconoce que tiene problemas para entrar en su portal “porque se sientan sin dejar pasar. Pero peor es al día siguiente porque seguro que te lo encuentras con algún meado. De verdad, Parece que ya no hay pandemia, todos juntitos y de fiesta”, se queja.