Un viajera golpea y amenaza a una trabajadora de Metro Bilbao por no dejarle viajar con su perro

En la actualidad,se permite a los usuarios del metro bilbaíno ir acompañados de un único perro o gato, cuyo peso sea inferior a 8 kg, “siempre y cuando viajen en las condiciones idóneas y no resulte peligroso, ni molesto por su forma, volumen, ruido u olor”, señala la empresa de transportes. “El personal de Metro Bilbao valorará, según su prudencial criterio, el peligro o molestia que en cada caso suponga el animal”, añade. En este caso, como el perro no cumplía con los requisitos establecidos, tanto dueña como animal fueron informados por la supervisora que fue agredida e insultada por la usuaria que no quería abandonar la estación.