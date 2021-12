Vitoria suspende el Parque Infantil de Navidad ante el avance del virus

No habrá Parque Infantil de Navidad (PIN) en Vitoria. Lo ha anunciado hoy el Ayuntamiento de la ciudad. Estaba previsto que el PIN abriera sus puertas entre el 26 de diciembre y el 5 de enero, pero no va a poder ser. De nuevo este año, los más pequeños se quedan sin esta tradicional cita navideña. El consistorio justifica su decisión por el elevado número de contagios que se están registrando estos días y que ya ha elevado la tasa de incidencia por encima del millar de casos. En el aire sigue la celebración o no de los desfiles de Olentzero y de los Reyes Magos.