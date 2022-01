Yoli ha denunciado a Vueling por no poder embarcar con su silla motorizada: “El trato fue indignante”

La guipuzcoana, enferma de esclerosis múltiple, denuncia que el piloto le obligó a abandonar el avión en Sevilla por considerar “peligrosa” la batería de litio de su silla

La mujer había viajado sin problemas desde Bilbao a la capital andaluza con la misma compañía

“Más que una indemnización quiero que se tengan en cuenta los derechos de las personas con movilidad reducida”, cuenta a NIUS

Yoli Artingas está dispuesta a llegar hasta el final para que “mal trago” que pasó en Sevilla no le vuelva a ocurrir "ni a mí, ni a nadie”, afirma. La guipuzcoana padece esclerosis múltiple y en los trayectos largos se desplaza en una silla motorizada, una pequeña moto que utiliza una batería de litio. “Suelo ir con muletas. Una de mis piernas está muerta. Cuando hay que andar mucho, como en los aeropuertos, utilizo la silla porque si no me canso bastante”, nos cuenta.

Así que Yoli y su marido, Aitor, que viven en Mondragón, decidieron llevar la silla para hacer más fácil la estancia en tierras andaluzas. “En el viaje desde Bilbao, el 2 de diciembre, no tuvimos problemas pero a la vuelta, tres días después, fue una vergüenza. Estábamos embarcando y salió el señor piloto, porque no le puedo llamar de otra manera, y nos dice que con mi silla no puedo viajar porque tiene una batería de litio y es peligroso. Pero, vamos a ver, si en la ida fuimos también con Vueling, es más, eran las mismas azafatas, y ¡no nos pusieron pegas!”, se queja a NIUS. “Además, ¿no llevan también batería de litio los ordenadores o los móviles y pueden llevarse en el avión? Quiero que alguien me explique por qué mi silla es más peligrosa”, se pregunta.

Después de media hora de discusión “acalorada” por el “trato indignante”, la Guardia Civil se presentó en el avión. "Yo me quedé a cuadros. El comandante les había llamado para echarnos. Te puedes imaginar lo mal que lo pasé. 200 personas esperando a que se resolviera mi problema para poder despegar. Sentí un apuro terrible”, reconoce.

El matrimonio tuvo que hacer los 850 kilómetros de vuelta en un coche de alquiler. “Denuncio a Vueling no sólo por los gastos y los trastornos ocasionados sino por dignidad. Ya está bien de vulnerar los derechos de las personas con movilidad reducida. No me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si en lugar de en Sevilla nos ocurre en el extranjero o en cualquier destino lejano….”, se lamenta Yoli.