'Al: more than human', una de las mejores muestras de inteligencia artificial del mundo, en A Coruña

Oler las flores de un árbol que se extinguió hace más de 100 años o convertir los objetos que perciba en pinturas. Eso es lo que podrán hacer aquellos que visiten Al: more than human , una innovadora exposición que este lunes se inaugura en la sede Afundación de A Coruña.

Complementando a estas cuatro secciones principales, la exposición también cuenta con una serie de instalaciones especiales como Future You, creada especialmente para AI: More than human, que permite al visitante enfrentarse a su sintético del futuro. Podrá observar cómo el personaje aprende sus movimientos y retarlo a seguir el ritmo mientras aprende a saltar y a bailar.