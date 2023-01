Un posible concierto de Guns N' Roses en Vigo vuelve a enfrentar a Xunta y alcaldía tras la polémica de Muse

Preguntado acerca de este eventual concierto en una rueda de prensa, el alcalde se ha limitado ha recalcar que lo anunciará "cuando esté decidido". Aunque no ha negado esas gestiones, ha afeado a la "candidata del PP" a la alcaldía que haya anunciado un evento que no le corresponde, adelantando "cosas que a lo mejor no son ciertas".