La pesadilla de un vecindario de Ferrol: ratas y basura se acumulan en un edificio abandonado

Los vecinos de la calle Sánchez Calviño de Ferrol viven una auténtica pesadilla desde hace siete años. En 2015 denunciaron el mal estado de un inmueble en riesgo de derrumbamiento. En ese momento no podían imaginar que la situación iría a peor con el paso de los años. Natalia Ares , de la asociación de vecinos relata la pesadilla que están sufriendo . “La situación empeoró hace un año y medio cuando un hombre empezó a llevar basura y a acumularla en el edificio ”.

Y no se trata de una calle apartada. Más bien todo lo contrario. “Estamos en una zona de mucho movimiento, con una empresa de paquetería, un restaurante y bastante tránsito. Tenemos la sensación de que solo actuarán cuando ocurra una desgracia. Parece que la única forma que tenemos para que nos hagan caso es denunciar en los medios. El Ayuntamiento nos dice que hay un expediente abierto pero eso no nos soluciona nada. Entendemos que los propietarios no quieran o puedan hacerse cargo pero debe actuar la administración. Creemos que es un problema de dejadez”.