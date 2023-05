La candidata más joven de España es de O Carballiño y cumple 18 años el día de las municipales

Nayeli Salgado Onceja cumplirá 18 años este 28 de mayo. Su cumpleaños coincidirá, por lo tanto, con la celebración de las elecciones municipales . Podrá votar por primera vez, casi ‘sobre la bocina’. Si hubiera nacido el 29 no podría hacerlo.

Este está siendo un mes de mucho ajetreo para Nayeli. No solo por la campaña electoral, sino porque también se juega su futuro .

Acaba de terminar un curso muy exigente, segundo de Bachillerato, en el IES Número 1 de O Carballiño y se está preparando para los exámenes de la ABAU. “Mi sueño es estudiar Medicina” , afirma. “Es lo que siempre he querido ser desde pequeña”, añade.

A pesar de ser una persona muy centrada y decidida, su decisión sorprendió a sus padres. Nadie de su familia había tenido antes vinculación con la política. “Están orgullosos y me dicen que vaya con todo”, asegura. También asombró a sus amigos. “Al principio pensaron que era una broma, pero luego me dijeron que me pegaba mucho”, asegura.