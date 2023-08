La Policía Local de Ribadeo reforzará la vigilancia para evitar saltos a la ría desde 15 metros de altura

Los vecinos de Ribadeo observan con preocupación el vídeo que ha salido en redes sociales en el que se ve a un joven saltar a la ría desde una pasarela de madera. A una altura aproximada de 15 metros y con gran pericia , un joven que no ha sido identificado es el protagonista de este vídeo. En la imagen se ve que está acompañado de más personas y la grabación se produce desde la propia ría a bordo de una embarcación.

La realidad es que aunque no es muy habitual no es la primera vez que algún joven realiza saltos desde ese punto. Lo hacen con marea alta aunque todo el mundo que conoce la zona reitera la peligrosidad de la misma independientemente de la profundidad que haya en ese momento. La pasarela no se va a cerrar porque constituye un punto importante para el turismo, pero se reforzará la vigilancia.