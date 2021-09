Bronca en el Ayuntamiento de Ourense a cuenta de 14 teléfonos inteligentes y cuatro 'smartwatches'

La oposición socialista asegura que serían los propios asesores de alcalde los que estarían solicitando los presupuestos para llevar a cabo las compras. Una forma de proceder, dicen, “de dudosa legalidad”, ya que “el personal de confianza no puede asumir tareas propias del funcionariado en ningún caso, ni administrativas ni gestoras”. Acusan al alcalde de “adjudicar a dedo contratos a empresas amigas” .

El alcalde de Ourense ha asegurado que los relojes que quiere comprar no son para sus asesores, sino para los ingenieros informáticos que trabajan en el Centro de Inteligencia Artificial de Ourense. “No son relojes de lujo, sino smartwatches –relojes inteligentes- de unos 300 euros, que no es el precio de un reloj de lujo”, ha explicado. Unos relojes que, según el regidor, serían utilizados por los informáticos para comprobar el funcionamiento en este tipo de dispositivos “de diferentes páginas web y aplicaciones del Concello de Ourense que están preparando”.