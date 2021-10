Víctimas de la explosión de Tui de 2018 reviven su drama con el volcán de La Palma: “No puedo poner la tele”

Estos días, a través de las noticias, Pilar revive su drama viendo lo que está ocurriendo en La Palma . “No puedo poner la televisión”, reconoce Pilar González. Ver las imágenes de la destrucción en la isla, de cómo la lava ha ido engullendo las casas, le remueve por dentro. "Empatizamos mucho con ellos y nos entristece mucho todo lo que les está sucediendo", cuenta. Para ella es imposible verlas y no acordarse de lo que les sucedió a ellos.

“La mayoría de ellos han tenido al menos la oportunidad de recoger alguna cosa, algún recuerdo. En nuestro caso, eso no fue posible porque la casa voló por los aires y lo perdimos todo . Pero, al menos, nosotros sí hemos podido volver al sitio de donde éramos y ellos, eso, no van a poder hacerlo”, explica apenada sin poder evitar las comparaciones.

Ella y su marido Ramón han podido construir, en el mismo sitio, una nueva casa. Pero ambos reconocen que el camino hacia la reconstrucción no fue nada fácil. Tuvieron que luchar mucho para conseguir que las ayudas llegasen. “Pasamos dos años muy duros. Primero peleando con el seguro porque no nos daban pagado y, después, luchando también para que nos dejasen construir. Espero que a esa pobre gente no le hagan lo mismo", cuenta Ramón Aboyo.