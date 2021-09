Agredida brutalmente por defender a un perro al que le estaban dando una paliza

Pero la historia no terminó ahí, porque poco después volvió al lugar donde estaba Noa. “Me empujó y me llamó zorra. Lo último que recuerdo fue que me dijo que primero iba a matar a mi perra, para que yo lo viera y luego me iba a matar a mí”, cuenta entre lágrimas.

Según su relato, cuando se agachó para coger a su mascota él la atacó. “Me agarró por detrás, por el pelo, y me dio contra el coche dos veces. Me quedé inconsciente. Estuvo dándome patadas. Ya no recuerdo nada más”. Su amiga comenzó a gritar pidiendo ayuda y se acercaron rápidamente varios vecinos a los que Noa no sabe cómo dar las gracias. “Menos mal que vinieron enseguida a ayudarme, porque si no es por ellos me mata, me mata”.