Feijóo mantiene la incógnita sobre su futuro: “Anunciaré mi decisión a partir del miércoles”

“Le agradezco muy mucho el apoyo explícito que la presidenta del Gobierno de Madrid me ha trasladado, es cierto que hacía ya unos días que me lo había trasladado en privado, pero ayer lo hizo público. De la misma forma también agradezco a los presidentes autonómicos que de forma pública o no me han dado su apoyo”, ha dicho Feijóo.