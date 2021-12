El alcalde de Ourense, tras declarar como investigado por malversación: “No hay ninguna base en esta acusación, está todo aclarado”

Tras cerca de una hora de declaración atendió a los medios de comunicación a la salida del Pazo de Xustiza de Ourense. “Entendemos que se ha aclarado todo”, afirmó Jácome. “Seguimos diciendo que no hay ninguna base en esta acusación y ya está todo aclarado”. Tras negarse a responder a las preguntas de la periodista del diario La Región diciéndole "a ti no te contesto así que no hagas preguntas, que no te contesto", el alcalde insistió en que todos los gastos de Democracia Ourensana están justificados. “Nuestro partido tiene gastos, como todos, se paga, se entrega una factura y punto. Nada más, es que son habas contadas”.