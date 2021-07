Andrea, ingresada con 21 años y neumonía bilateral: ''Me asusté mucho porque no dejo de ser una cría'

Andrea, de 21 años , se encuentra ahora mucho mejor, e incluso nota menos molestias a la hora de respirar. Para ello han tenido que pasar seis días de ingreso en la planta covid del Complexo Hospitalario de Ourense. Hasta aquí llegó en ambulancia desde su centro de salud: ''En el hospital me dijeron que tenía neumonía bilateral, fue bastante duro porque nunca me habían ingresado y, estando aislada, la situación es peor. Estuve sola todo el rato y me asusté, porque no dejo de ser una niña '', relata Andrea a NIUS.

Cuando la ingresaron, Andrea cuenta que la incertidumbre fue lo que peor llevó, ''te asustas un montón porque no sabes lo que va a pasar''. Ella sabía que tenía que permanecer aislada y mantenía la certeza de que la situación no podía ser grave, pese a las complicaciones que se fueron presentando. ''Lavarme el pelo y secármelo me cansaba, caminar lo mínimo por casa también me agotaba. Incluso por coger aire me daban ataques de tos, porque mi pulmón no tenía capacidad suficiente'', recuerda la joven una vez superado lo peor.