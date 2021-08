Antía y su 'furgoconsulta' veterinaria: ''Atiendo a domicilio partos, eutanasias o lo que sea necesario''

La joven gallega ha tenido que limitar en verano las consultas diarias con su clínica itinerante

Se desplaza hasta las casas con su furgoneta ante cualquier necesidad del ganado o las mascotas

''Empecé 15 días antes del confinamiento, y todo va sobre ruedas'', cuenta a NIUS

Contactar con ella no es tarea fácil. Las consultas de nuestros peludos no cesan en verano, y Antía Chamorro no se plantea las vacaciones en pleno mes de agosto. Esta veterinaria gallega de 28 años, natural de la localidad pontevedresa de Gondomar, nos atiende al volante de su 'furgoconsulta'. La joven no dispone de clínica física, sino que se desplaza sobre ruedas a atender cualquier necesidad animal.

Se dirige hacia la parroquia baionesa de Baíña. Allí, atenderá a un perro con alopecia y a las dudas de sus dueños intrigados por conocer el origen de las calvas del can. Va feliz porque trabaja en lo que le apasiona, aunque reconoce que siente una especial debilidad por los caballos: ''La casa de mi abuela, en la parroquia de Peitieiros, era mi paraíso. Allí también había cabras, vacas, gallinas, que me gustan algo menos... era donde más me gustaba quedarme a dormir'', reconoce añorando su infancia.

Tras estudiar la carrera de Veterinaria en Lugo y completar un programa de formación en el hospital de la misma ciudad, a Antía le bastó un año de trabajo en una clínica para darse cuenta de que se agobiaba: ''Quería trabajar con caballos y en el campo, con la gente in-situ aportando un trato más personalizado'', cuenta a NIUS.

Decidió entonces montar el negocio por su cuenta. Lo hizo sobre ruedas y también así es como le va ahora, literalmente: ''Empecé con un utilitario, un Ford Focus, pero entre la cantidad de aparatos, medicinas y demás material he tenido que hacerme con una furgoneta'', explica. Antía puso en marcha su idea justo 15 días antes del confinamiento del país del pasado año, ajena a lo que iba a pasar. Su sector, asegura al menos en su caso, mantiene la carga de trabajo.

Perros y gatos, además del ganado

Aparte de tratar al ganado (cabras, ovejas, caballos y vacas), el servicio que ofrece lo complementa con el trato a perros y gatos: ''Vi un nicho, en ese campo había un vacío en esta zona", y así fue como Antía se animó, ''porque está claro que el ganado siempre fue a domicilio, nadie lleva el ternero a la clínica''.

Su rutina diaria la integran consultas rutinarias, medicina preventiva (desparasitaciones y vacunaciones), identificaciones mediante microchips, análisis o ecografías, entre otras muchas funciones. Aunque intenta cubrir toda su comarca, la de o Val Miñor, recibe llamadas que tampoco rechaza de zonas del Baixo Miño o parroquias de Vigo como Valladares, Beade o Canido.

Todos los días sale de casa

Su 'furgoconsultorio' funciona 10 horas al día de lunes a viernes (de 10.00 a 20.00): ''Intento cumplir al máximo, pero he tenido que dejar de atender los sábados por la mañana, porque no tenía vida''. Pese a todo, ahora en verano ha tenido que fijar un número máximo de consultas: ''Tengo una enfermedad rara llamada ictiosis. Mi piel es extremadamente seca, no suda y con el calor lo pasa fatal. Por este motivo no atiendo más de ocho consultas al día en verano''.

En verano, al padecer ictiosis, atiendo ocho consultas diarias

Tampoco es oro todo lo que reluce en su día a día: ''Hay jornadas que acabo hasta las narices, porque paso mucho tiempo en la carretera, ahora en verano esto es una locura con coches por todos lados...''. Pero su pasión puede con todo. Lo que más le gusta es ayudar a los animales, ''y lo más gratificante es cuando consigues solucionar los problemas''.

Antía no viaja sola. Cuenta con la compañía de Mía, su dálmata de cuatro años. Pero ante la carga de trabajo, no descarta contratar a una persona auxiliar: ''Sobre todo para los pedidos, teléfono y organización de agenda''. Además, la aceptación del negocio puesto en marcha hace que sus pretensiones vayan más allá: ''Estaría genial crear un furgón con la consulta dentro, pero no sé si se podrá legalmente, supone mucha inversión y los caminos de aquí lo harían inviable'', cuenta una joven cargada de ilusión.

De momento, no cobra por el desplazamiento, algo que se tendrá que plantear si llega a hacer algún tipo de contratación: ''Cobro 30 euros por consulta y después se suma lo que se necesite hacer''. También queremos saber si le compensa más este servicio itinerante que estar en un local: ''Pues depende del local. Entro lo que pago de furgoneta y los 250-300 euros mensuales de gasoil, a lo mejor me compensaba el local'', explica Antía a NIUS.

Las consultas de cachorros, sus favoritas