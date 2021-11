Archivan la causa de abusos contra el exdirector del Colegio Labor de Vigo por estar prescritos

Según relató Watson, los abusos se habrían en la vivienda del antiguo responsable del centro, ubicada dentro de las instalaciones escolares. “Me dejó ver la televisión y mientras estaba tumbada empezó a dibujarme. Cuando me acerqué, vi que salía desnuda en esos dibujos. Yo me empecé a poner nerviosa y empecé a decirle que me quería ir de allí. La puerta estaba cerrada, empecé a entrar en pánico. Al final abrió, me llevó por los pasadizos hasta la entrada, cogió mi cuerpo y lo apretó contra la pared, me agarró las caderas y me besó en la boca. Y ese fue mi primer beso con ese señor que tenía 85 años”, contó la joven en sus redes sociales.