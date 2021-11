Archivan la causa contra los 17 activistas que accedieron al Pazo de Meirás hace cuatro años

La magistrada del juzgado de Betanzos archiva provisionalmente la causa porque “no puede atribuirse responsabilidad a todos y cada uno de los intervinientes, de un modo genérico, individualizado o discriminado”, ya que no puede determinarse “en ninguno de los investigados, en concreto, la causación de los diversos daños”. Por tanto, al no aparecer “debidamente justificada la perpetración de los delitos, así como persona individualmente responsable de los mismos”, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa frente a los 17 investigados.