Una asociación gallega lanza un crowdfunding para llevar un circo móvil a los niños de la Franja de Gaza

En la Franja de Gaza viven más de dos millones de palestinos bajo la ocupación israelí. Casi la mitad de ellos son menores de 18 años. “Estamos hablando de la zona más poblada del planeta, una cárcel a cielo abierto donde falta el agua, la electricidad y donde la mayoría de ellos no pueden salir al exterior a trabajar o a estudiar”, cuenta este activista.

En los últimos 13 años, 4 conflictos han devastado la Franja de Gaza, el último de ellos este año. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR), durante once días de conflicto, al menos 260 palestinos murieron a consecuencia de los bombardeos y disparos del ejército israelí. 66 de ellos eran niños. Además, más de 600 menores resultaron heridos . “Muchos niños han quedado traumatizados y expuestos al miedo a morir”, dice.

Para volver a Gaza será imprescindible conseguir los 20.000 euros necesarios para comprar el microbús que desplazará a los artistas por los 360 kilómetros cuadrados de la Franja. "Allí no hay medios de transporte público. Para moverse de una zona a otra es necesario contar con un medio para transportar a los artistas", dice Iván. El equipo del circo móvil estará formado por 15 artistas palestinos, a los que se podrían sumar más de otros países. A Iván le gustaría poder volver a la Franja, aunque sabe que cada viaje entraña un riesgo. “En 2010, Israel me encarceló y me expulsó del país por llevar el circo a los niños refugiados palestinos”, cuenta.