Los ganaderos gallegos no cubren costes y ya retiraron leche de un supermercado de Santiago como protesta. Pérez ha puntualizado que "aún falta por organizar todo", aunque la "idea es no entregar leche a la industria porque el producto es nuestro y no nos están pagando un precio justo ".

El presidente avanza que "esa producción se irá a la fosa de purín". "Porque no tenemos otra salida", admite. "No podemos almacenar la leche para poder especular, si no nos la llevan todos los días o cada dos días no nos queda más remedio que tirarla", explica.