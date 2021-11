La Audiencia de Ourense no investigará la supuesta malversación de Jácome por una "cuestión de forma"

A petición del Ministerio Público, la Audiencia concluye que no se tiene que reabrir el caso , como había solicitado el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense.

El auto determina que la denuncia inicial tenía como objetivo “examinar el carácter delictivo de presuntas donaciones forzosas” del personal temporal que había contratado Democracia Ourensana. Y según la resolución, es necesaria “una nueva denuncia en la que se requiera la conducta anómala a la que se atribuye trascendencia delictiva” - que no consta en la primera denuncia -. Añade que “por una cuestión formal, no procede el análisis de hechos y conductas que no fueron objeto de denuncia ni de la instrucción penal”.