Aurelio y Fernando, una amistad forjada durante su ingreso en el Hospital de Ourense en Navidades

A pesar de tener las dos dosis de la vacuna, su situación empeoró y fueron trasladados a la UCI. “Recuerdo a una enfermera que me tranquilizó mucho en la UCI, me explicó todo muy bien para que se me quitara el miedo. Lo de que te intuben suena muy mal”, reconoce Fernando. Aurelio también pasó miedo cuando le dieron la noticia: “Se te viene el mundo encima. Vas con miedo, pero bueno, hablé con mi hija, que es enfermera, y me tranquilizó. El personal te anima, se preocupan mucho, y te vas tranquilizando”.