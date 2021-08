Beatriz, víctima de una negligencia médica: “Me dejaron un paño dentro de la barriga en una operación”

Esta vecina de 45 años de Sanxenxo (Pontevedra), enfermera de profesión, acaba de ser indemnizada con 11.503 euros por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Pero para ella esa cantidad no es suficiente. “No es una cuestión de dinero, es una cuestión de que casi me matan y deben pagar hasta el último euro por la negligencia”, dice. Ella inicialmente reclamaba 16.152 euros.

Beatriz sintió que algo no iba bien nada más salir de la sala de operaciones. “Me dolía muchísimo el abdomen, tenía náuseas y vomitaba algo parecido a granos de café de color negro”, relata. Estaba sola en la habitación. Con la pandemia, ningún familiar podía acompañarla. “Estuve durante un día entero diciéndole a los médicos que algo no iba bien. Pero no me hacían caso. No me hicieron ni placa, ni resonancia, ni ecografía, ni nada”, cuenta.