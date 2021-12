En busca del Rambo gallego: un peligroso delincuente fugado que se esconde en el monte y roba comida a los vecinos

Tanto la Policía Local como la Guardia Civil creen tener claro quién es el responsable: Alfredo Sánchez Chacón . Conocido como el Rambo gallego , es un hombre experto en fugas que no regresó a la prisión de Monterroso , donde cumple condena, tras un permiso penitenciario. Lleva en paradero desconocido desde el pasado 15 de marzo, cuando tendría que haber vuelto a la cárcel, y ahora creen que puede estar escondido en la zona de las Fragas del Eume.

Sánchez Chacón conoce bien la zona porque ya estuvo escondido allí hace años, tras otra fuga que protagonizó. Estuvo en el Ejército, en los Cuerpos de Operaciones Especiales, donde aprendió técnicas de supervivencia que ahora lo ayudan a eludir a las fuerzas de seguridad. “Es una persona muy preparada y con sus antecedentes de asesinato y tras escaparse de dos cárceles, ¿qué es lo que sucede? Algo no funciona. El de ahora es el mismo modus operandi de la última vez que estuvo aquí, hace más de 20 años. Esconderse en el medio del monte, donde no hay nadie”, cuenta Carlos López, uno de los vecinos.

Los vecinos tienen miedo. Aunque hace un mes se intensificaron los robos, llevaban notando que faltaba comida ya desde el verano, pero al principio no le dieron importancia. “Roba comida, eso no es tan grave, pero estamos intranquilos. No hay vigilancia nocturna porque la patrulla de la Guardia Civil que hay se reparte para muchos municipios”, denuncia uno de los vecinos.