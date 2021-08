Campo Lameiro se rebela ante el cierre de la sucursal: “Aquí no se manejan con la tarjeta"

Así lo ha acordado la corporación municipal en un pleno celebrado de forma extraordinaria. Y esa no será la única medida. El concello sacará todo el dinero de las arcas municipales depositado en Abanca si la entidad no reconsidera su decisión. “Es quitar a los vecinos un servicio básico. Las consecuencias del cierre serían muy negativas, ya que es la única sucursal que hay en el ayuntamiento”, cuenta el regidor.

Los planes de Abanca son cerrar la oficina y prescindir del personal. Solo dejarían en funcionamiento un cajero. “Aquí todos cobran en ventanilla. No usan el cajero porque no saben hacerlo. Un señor de 80 o 90 años acostumbrado a cobrar en mano, no se maneja con la tarjeta”, explica.