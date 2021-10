Carolina, la joven coruñesa que baila en TikTok mientras acude a las sesiones de quimioterapia

Carolina tiene cáncer de mama . Cuando se lo diagnosticaron, hace unos meses, sintió tristeza, miedo y, sobre todo, rabia. “Con 35 años, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí?”, se preguntaba. Pero esta joven de Cambre (A Coruña) concedió muy poco tiempo a los lamentos. “El cáncer no tiene nada bueno, pero yo tengo que sacárselo”, se prometió.

Carolina no solo se graba durante las quimios. También relata a través de las redes sociales la evolución de la enfermedad. “Cuento lo que me va pasando, las pruebas que me van haciendo, los análisis…”, detalla. Para ella, hacerlo es una forma de terapia. “Voy contando mi experiencia porque para mí es una vía de escape inmensa. Y no solo eso. Siento que así estoy ayudando a otras mujeres. Hay muchas que me escriben para decirme que les transmito mucha alegría”, cuenta.