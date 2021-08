El cartel de bienvenida en un centro de salud gallego: “Hoy faltan siete médicas, échenle paciencia”

No es un problema nuevo. Se repite cada verano. Pero este año, dicen desde los centros de salud, la situación de la atención primaria es crítica . La falta de personal sanitario lleva a la saturación. Y en Ribeira (A Coruña), los profesionales se lo advierten a los pacientes nada más llegar. “Hoy faltan siete médicas, échenle paciencia. Nosotros la agotamos hace tiempo”, dice un cartel que han colgado en la puerta.

El caso de este municipio turístico coruñés no es único. “No es un caso aislado, la situación es generalizada. Los centros de atención primaria están en cuadro ”, denuncia Jesús Sueiro, portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC).

La quinta ola ha puesto de manifiesto un problema que ellos, los médicos, llevan años denunciando: que no se sustituyen las bajas y las vacaciones. “Este año con el agravante de la covid. La quinta ola ha coincidido en verano y casi el 100% de los enfermos requieren vigilancia domiciliaria. Estamos desbordados ”, sostiene Sueiro.

En las localidades más turísticas no dan abasto. En Ribeira, por ejemplo, la población casi se duplica en verano. “En los sitios donde la gente va a pasar quince días o un mes de vacaciones la presión es bestial. No es nada extraño que haya agendas de 60 o 70 pacientes diarios. Y en las zonas donde no hay médicos aprietan todo lo que pueden para que hagan jornadas bestiales”, denuncia.