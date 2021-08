Ceden una autocaravana a Ole, el alemán al que le robaron la 'camper' con su perra Charlie dentro

Ole Müller, un surfista alemán que pasaba una temporada en Galicia, se ha topado en los últimos días con lo peor y lo mejor del ser humano. Primero le robaron su autocaravana , mientras hacía surf en la playa de San Xurxo, en Ferrol (A Coruña). Se le cayó el mundo encima, porque era su vivienda y dentro estaban todas sus pertenencias. Lo peor era que se habían llevado el vehículo con su perra dentro. Pero, tras conocerse su desgracia, Ole no ha dejado de recibir ayuda.

El problema es que, ante la altísima demanda que tienen este verano, no disponían de ninguno libre. Tuvieron que dejarle uno de los que tienen en exposición. “Tuvimos que hacer un seguro a propósito para él, pero es que nos dio mucha pena. No tiene nada”, explica Sandra. Fue un amigo que lo acompañó quien aportó la documentación, ya que Ole tenía la suya en la autocaravana robada. “Era su casa. La gente le ha ido dando ropa, dinero… todos ayudamos como podemos. El pobre se emocionó un montón cuando vino a recogerla. La suya era una ‘camper’ ya viejita y cuando le entregamos la nuestra, a pesar de que no es de las más modernas, se quedó alucinado”, relata Sandra.