Chuletas entre bateas, el proyecto de un carnicero que madura la carne en el fondo del mar

“Una vez que los laboratorios me digan que todo está perfecto y tenga su sello sanitario, haré un envase bonito y lo comercializaré”, cuenta Bruno. Para entonces ya tendrá lista de espera, porque no deja de recibir llamadas en su carnicería pidiéndole las ya famosas chuletas de batea. “Muchos me hacen encargos para Navidad incluso. Pero no, todavía no será posible tenerlas para entonces”, aclara.