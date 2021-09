Colas en Santiago para hacerse con mil kilos de carne que los ganaderos regalaban en una protesta

Minutos antes de que llegase el camión de reparto, decenas de personas se agolpaban en la Praza do Toural de Santiago de Compostela (A Coruña). Ni la lluvia, ni la espera hicieron mella. Allí estaba prevista una acción protesta organizada por el sindicato Unións Agrarias . Se iban a repartir, de forma gratuita, nada más y nada menos que mil kilos de carne de ternera gallega . Se formaron colas, pero el producto llegó para todos.

Lo que para unos suponía una oportunidad de llevarse un producto de primera calidad a sus casas, para otros, para los ganaderos, era una forma más de reivindicar el bajo precio que se les paga . No pueden más. Porque los costes de producción aumentan y las cuentas ya no les salen. “Se ha incrementado el pienso, la energía, el gasóleo y los abonos. El ganadero está vendiendo el kilo de carne 90 céntimos por debajo de lo que le cuesta producirlo”, denuncia Roberto García, secretario general de Unións Agrarias.

El 93% de explotaciones de vacuno de carne que hay en Galicia son familiares y esta situación está poniendo en riesgo a muchas de ellas. “El riesgo del cierre no solo es un problema de perder una producción de extrema calidad , sino también el de perder un papel medioambiental y de gestión del territorio que hacen las explotaciones de vacuno de carne”, expliga Carcía. El sustento de 11.000 familias, dicen, está en serio peligro.

Dicen que la solución no está en aumentar el precio que pagan los consumidores por la carne, sino en el dinero que se pierde a causa de los intermediarios. “No necesitamos que el consumidor pague más por el kilo de carne, sino que lo que pague por producto se reparta de forma trasparente como dice la propia ley de cadena”, denuncia. "El Gobierno no puede tardar un día más en intervenir", suplican.