El colegio Labor de Vigo abre una investigación tras las denuncias de abusos sexuales de antiguas alumnas

“Entraba en su despacho, me ofrecía una chocolatina y me sentaba en su silla especial”, explica. “Poco a poco fue calentando el terreno hasta que quedábamos en su propia casa, que era dos pisos más arriba. Poco a poco me tocaba. Me tocaba el pelo, la cara, las piernas, los brazos, me decía: siéntate conmigo en mi regazo. Empezaba a calentarme para poder abusar sexualmente de mi ”, cuenta la joven.

Un día, según su versión, llegó a llevarla a su vivienda para cometer los presuntos abusos. “Me dejó ver la televisión y mientras estaba tumbada empezó a dibujarme. Cuando me acerqué, vi que salía desnuda en esos dibujos. Yo me empecé a poner nerviosa y empecé a decirle que me quería ir de allí. La puerta estaba cerrada, empecé a entrar en pánico. Al final abrió, me llevó por los pasadizos hasta la entrada, cogió mi cuerpo y lo apretó contra la pared, me agarró las caderas y me besó en la boca. Y ese fue mi primer beso con ese señor que tenía 85 años”, lamenta la joven.