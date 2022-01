Comienzan a llegar a los colegios gallegos los test de saliva para niños de 5 a 11 años

Andrés Vieitez, director del CEIP Antonio Palacios de O Porriño (Pontevedra) valoraba este lunes la medida positivamente: “Todo lo que ayude a atajar la epidemia es bueno, pero tenemos que seguir siendo muy responsables, le pido a las familias que al mínimo síntoma no envíen a los niños a clase. Sé que es difícil la conciliación, pero es fundamental que un niño con síntomas no venga para evitar propagación”.

“Las indicaciones que tenemos es que las tienen que realizar las familias y son para repartir entre los contactos estrechos que pueda haber en las aulas de infantil y primaria”, explica Julieta Jiménez, directora del Colegio Esclavas de A Coruña. “ El equipo covid hace la valoración y se envían a las familias. Tenemos el compromiso de la Xunta de que se irán reponiendo según se vayan agotando”, añade. En este centro no han tenido brotes importantes hasta ahora. “Tenemos alguna baja de algún profesor, pero se puede gestionar de manera razonable. Y los niños van entrando y saliendo, pero nos da mucho respiro el saber que las familias están más tranquilas. Y que la estructura de teledocencia ya está creada. Ya trabajamos más desde la calma y la experiencia”, subraya la directora.

Con estos test se busca minimizar los contagios en los colegios tras la vuelta a clase. Según los primeros datos facilitados tras el comienzo del curso, se detectaron casi 13.900 casos entre profesores y alumnos y once aulas tuvieron que cerrar. Habían pasado solo tres días de la vuelta a clase tras las fiestas navideñas. Este miércoles se facilitará un nuevo balance.

El cambio de protocolo ha ayudado a esa "normalidad" en la vuelta al cole. “Ahora no necesitamos que los niños estén 15 días, sino solo 7, siempre y cuando los tres últimos no tengan síntomas. También cambian los contactos estrechos, que no tendrán que guardar cuarentena si tienen la pauta completa de vacunación”, explica Andrés Vieitez, del CEIP Antonio Palacios. “Hasta ahora hemos tenido casos aislados que nunca sospechamos que fueran contagios dentro del propio centro, sino que venían del exterior”, añade el director.