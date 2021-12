Cómo tramitar una baja laboral en Galicia si das positivo con un test en casa

La Xunta anunció un plan a finales de diciembre para que el trabajador pueda tramitar automáticamente la baja laboral a través de un SMS, como hacen en otras comunidades. Pese a ello, esta medida aún no está implantada y no han concretado cuando lo tendrán listo. Otra medida que plantean es dar por válidos los test de antígenos y no confirmarlos mediante una prueba PCR en el centro de salud.